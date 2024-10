I programmi in tv oggi, 9 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Su Rai Uno Il Principe di Roma, su Canale 5 Io canto generation. Guida ai programmi Tv della serata del 9 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 9 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.20 Il Principe di Roma. Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario per ottenere in moglie la figlia del Principe Accoramboni, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze. Su Rai Movie dalle 21. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi, 9 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Su Rai Uno Il Principe di Roma, su Canale 5 Io canto generation. Guida aiTv della serata del 9Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 9? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Il Principe di Roma. Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario per ottenere in moglie la figlia del Principe Accoramboni, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze. Su Rai Movie dalle 21.

