I contatti segreti tra Trump e Putin nel libro di Woodward: “Tycoon inviò test Covid a Mosca di nascosto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel nuovo libro del giornalista Woodward viene ricostruito il rapporto tra Putin e Trump negli ultimi anni. Secondo quanto emerge dal libro, quando Trump era ancora alla Casa Bianca, nel 2020, avrebbe inviato di nascosto al presidente russo dei kit per il test Covid, in un momento in cui quei test erano introvabili in Russia. Fanpage.it - I contatti segreti tra Trump e Putin nel libro di Woodward: “Tycoon inviò test Covid a Mosca di nascosto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel nuovodel giornalistaviene ricostruito il rapporto tranegli ultimi anni. Secondo quanto emerge dal, quandoera ancora alla Casa Bianca, nel 2020, avrebbe inviato di nascosto al presidente russo dei kit per il, in un momento in cui queierano introvabili in Russia.

