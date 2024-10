Hopfield e Hinton: «Hanno sviluppato metodi alla base dell'apprendimento automatico» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – Il Nobel 2024 per la Fisica è stato assegnato all’americano John Hopfield e al canadese Geoffrey Hinton per il lavoro pionieristico nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato dato da Hans Ellegren, Segretario Generale dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. Sono stati premiati perché “Hanno utilizzato gli strumenti della fisica per sviluppare metodi che sono alla base del potente apprendimento automatico di oggi”. Leggi anche › Il gender gap dei Premi Nobel: in 123 anni premiate solo 65 donne Hopfield, 91 anni, professore all’Università di Princeton, ha creato “una memoria associativa in grado di memorizzare e ricostruire immagini e altri tipi di schemi nei dati”. Iodonna.it - Hopfield e Hinton: «Hanno sviluppato metodi alla base dell'apprendimento automatico» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – Il Nobel 2024 per la Fisica è stato assegnato all’americano Johne al canadese Geoffreyper il lavoro pionieristico nello sviluppo’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato dato da Hans Ellegren, Segretario Generale’Accademia Reale Svedesee Scienze a Stoccolma. Sono stati premiati perché “utilizzato gli strumentia fisica per sviluppareche sonodel potentedi oggi”. Leggi anche › Il gender gap dei Premi Nobel: in 123 anni premiate solo 65 donne, 91 anni, professore all’Università di Princeton, ha creato “una memoria associativa in grado di memorizzare e ricostruire immagini e altri tipi di schemi nei dati”.

