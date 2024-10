Linkiesta.it - Gli strampalati (ma tenaci) tentativi di allungare la vita umana

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il sogno comune di tutti gli umani è sempre stato quello dilaterrena. Sogno in particolare coltivato dalle classi agiate e benestanti. Come ci racconta il caso del vaso di bronzo rinvenuto nel 2018 dagli archeologi cinesi nella tomba di una nobile famiglia di Luoyang nella provincia di Henan, nella Cina centrale, risalente alla dinastia Han (202 a.C. – 8 d.C.). Il vaso conteneva un liquido giallastro che mostrava un forte odore di alcol. Ma non era un liquore. Le analisi di laboratorio hanno dimostrato che il liquido era composto principalmente da nitrato di potassio (non proprio una medicina) e alunite, più altri composti estremamente tossici come mercurio, arsenico e giada.