361magazine.com - Giornata Mondiale della Salute Mentale: i consigli di Tinder

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’app ha collaborato con Luca Mazzucchelli In occasioneha collaborato con l’espertoGen Z e Mental Coach Luca Mazzucchelli per offriresu come supportare il benesserenel contesto del dating online. Laè un aspetto cruciale per i giovani single, con l’80% dei giovani tra i 18 e i 25 anni che la considera una priorità nelle relazioni. Il 79% ritiene importante che i potenziali partner condividano questa stessa attenzione. Inoltre, circa il 39% vede la crescita personale e il benessere psicofisico come un obiettivo principale per i prossimi anni. Terapia, autostima e cura di sé sono visti come fondamentali per attrarre un partner, con il 75% che trova attraente chi si impegna nel prendersi curapropria