Furti di Rolex con la tecnica dell’abbraccio: arrestati due 29enni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, all’esito delle indagini del Commissariato di Chiavari, sono state eseguite due misure cautelari in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura, nei confronti di due 29enni rumeni, un uomo e una donna di Savignano Cesenatoday.it - Furti di Rolex con la tecnica dell’abbraccio: arrestati due 29enni Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, all’esito delle indagini del Commissariato di Chiavari, sono state eseguite due misure cautelari in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura, nei confronti di duerumeni, un uomo e una donna di Savignano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furgoni rubati e rivenduti in Polonia - le indagini iniziate grazie alla Cna Livorno : "I furti in serie ci hanno insospettito" - . È grazie a una segnalazione della Cna di Livorno se i carabinieri del nucleo investigativo di Livorno hanno potuto dare avvio all'indagine che ha portato all'arresto di sei persone per furto pluriaggravato, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità materiale commessa dal privato ed uso di atto ... (Livornotoday.it)

Latina / Due furti nella notte di Ferragosto - in corso le indagini dei Carabinieri - . LATINA – La scorsa notte al lido di Latina, mentre si festeggiava la notte di Ferragosto, si sono verificati 2 furti, il primo ad una struttura alberghiera, l’altro a un locale, eventi avvenuti a distanza di un’ora l’uno dall’altro. Sono in corso indagini della Compagnia Carabinieri di Latina, ... (Temporeale.info)