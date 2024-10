Fontana di Trevi a pagamento: truffa di Totò diventa realtà (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vediamo come funziona la Fontana di Trevi a pagamento e quanto costa visitarla. L'articolo Fontana di Trevi a pagamento: truffa di Totò diventa realtà proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it - Fontana di Trevi a pagamento: truffa di Totò diventa realtà Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vediamo come funziona ladie quanto costa visitarla. L'articolodidiproviene da LE VOCI DI DENTRO.

Roma - Fontana di Trevi transennata in vista del Giubileo. I turisti : “Una delusione” - Questo il triste spettacolo a cui le migliaia di turisti – si parla di circa 12mila ogni giorno – hanno assistito oggi a Roma. . (LaPresse) Fontana di Trevi completamente transennata e chiusa al pubblico. Da martedì è quindi il turno di Fontana di Trevi, la cui trasformazione potrebbe però ... (Lapresse.it)

Gualtieri : “Per ora nessun ticket per la Fontana di Trevi - ma valutiamo l’idea” - Per il momento non ci sarà nessun ticket per visitare la Fontana di Trevi a Roma. Il sindaco di Roma annuncia un esperimento per regolare l’affollamento, ma non esclude un futuro contributo di 1-2 euro. Il sindaco ha tuttavia sottolineato che l’introduzione di un contributo simbolico di 1 o 2 ... (Romadailynews.it)

Fontana di Trevi a numero chiuso - ecco quanto costerà visitare il leggendario monumento romano - Durante i lavori la fontana potrà essere osservata attraverso pannelli trasparenti. 000 euro. La pedana rientra nel progetto di restauro che porterà, poi, al pagamento di un tagliando per accedere al sito artistico. Poi, la pedana/passerella permetterà, in uno spazio apposito, anche il lancio ... (Cultweb.it)