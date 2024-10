Djokovic-Safiullin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novakse la vedrà contro Romannegli ottavi di finale deldi, di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il quattro volte vincitore del torneo ai sedicesimi di finale ha fugato qualsiasi dubbio sulle proprie condizioni annientando con una prestazione monstre il nostro Flavio Cobolli. Di fronte a lui adesso c’è il top settanta russo, che al terzo turno ha sorpreso tutti battendo dopo oltre tre ore di battaglia lo statunitense Frances Tiafoe. Secondo le quote dei bookmakers a partire con i favori del pronostico sarà, che ha anche vinto in due parziali entrambi i precedenti disputati contro il forte sovietico. A quest’ultimo servirà la prestazione della carriera per tentare di qualificarsi ai quarti di finale.