Ddl Intercettazioni: via libera Senato con 83 sì, passa a Camera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Il ddl Intercettazioni ha avuto il via libera del Senato con 83 sì, 49 no e un astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera. Lapresse.it - Ddl Intercettazioni: via libera Senato con 83 sì, passa a Camera Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Il ddlha avuto il viadelcon 83 sì, 49 no e un astenuto. Il provvedimentoora alla

