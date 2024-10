Dazi su brandy e auto di lusso, lo schiaffo cinese all’Ue (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Cina assesta un altro colpo all’economia europea puntando al bersaglio grosso: il lusso o, se preferite, l’asse Parigi-Berlino. Pechino, in risposta ai Dazi sull’auto elettrica, ha deciso di imporre nuove tariffe sulle importazioni di brandy e alcolici. La farfalla impone Dazi a Pechino e lo tsunami si avverte sui mercati finanziari europei. Lmvh, il Dazi su brandy e auto di lusso, lo schiaffo cinese all’Ue L'Identità. Lidentita.it - Dazi su brandy e auto di lusso, lo schiaffo cinese all’Ue Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Cina assesta un altro colpo all’economia europea puntando al bersaglio grosso: ilo, se preferite, l’asse Parigi-Berlino. Pechino, in risposta aisull’elettrica, ha deciso di imporre nuove tariffe sulle importazioni die alcolici. La farfalla imponea Pechino e lo tsunami si avverte sui mercati finanziari europei. Lmvh, ilsudi, loL'Identità.

