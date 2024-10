Consulta, niente quorum: il centrodestra rinuncia. Scontro con le opposizioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un?altra fumata nera, l?ottava, rinvia ancora una volta il voto in Parlamento del quindicesimo giudice della Corte Costituzionale. Giorgia Meloni alla fine preferisce non Ilmattino.it - Consulta, niente quorum: il centrodestra rinuncia. Scontro con le opposizioni Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un?altra fumata nera, l?ottava, rinvia ancora una volta il voto in Parlamento del quindicesimo giudice della Corte Costituzionale. Giorgia Meloni alla fine preferisce non

Consulta : Bonelli - 'niente blitz - Meloni si confronti con le opposizioni' - La strategia di Meloni sembra essere quella delle nomine "a foglia di carciofo", una alla volta, per eleggere tutti i giudici in scadenza. C'è un evidente conflitto d'interessi che dovrebbe portare la premier a evitare questo blitz, volto a far eleggere Marini, il quale, da giudice della Corte, si ... (Liberoquotidiano.it)