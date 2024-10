Collaborazioni transatlantiche nello Spazio. Al via il dialogo bilaterale Italia-Usa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al via a Roma il dialogo bilaterale tra Italia e Stati Uniti sullo Spazio. Annunciato a dicembre del 2023 dal segretario esecutivo del Consiglio nazionale dello Spazio degli Stati Uniti, Chirag Parikh, intervenendo nel corso delle celebrazioni della Giornata nazionale dello Spazio presso l’ambasciata Italiana degli Usa, la delegazione del National space council (guidata proprio da Parikh) è stata accolta dall’ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell. “I nostri Paesi – ha riferito l’ambasciatore in un post su X – sono partner stretti nell’esplorazione civile e commerciale dello Spazio, nella scienza e in molto alto. Come firmatari iniziali degli Accordi Artemis, promuoviamo un’esplorazione spaziale sicura, sostenibile e pacifica”. Formiche.net - Collaborazioni transatlantiche nello Spazio. Al via il dialogo bilaterale Italia-Usa Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al via a Roma iltrae Stati Uniti sullo. Annunciato a dicembre del 2023 dal segretario esecutivo del Consiglio nazionale dellodegli Stati Uniti, Chirag Parikh, intervenendo nel corso delle celebrazioni della Giornata nazionale dellopresso l’ambasciatana degli Usa, la delegazione del National space council (guidata proprio da Parikh) è stata accolta dall’ambasciatore Usa in, Jack Markell. “I nostri Paesi – ha riferito l’ambasciatore in un post su X – sono partner stretti nell’esplorazione civile e commerciale dello, nella scienza e in molto alto. Come firmatari iniziali degli Accordi Artemis, promuoviamo un’esplorazione spaziale sicura, sostenibile e pacifica”.

