Cina: Shandong, stagione autunnale di raccolto dei cereali (3) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Linyi, 09 ott – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 9 ottobre 2024, mostra dei contadini che guidano macchinari agricoli per arieggiare le pannocchie raccolte nella cittadina di Deping della contea di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong. La stagione autunnale del raccolto dei cereali e’ iniziata in tutto il Paese. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Shandong, stagione autunnale di raccolto dei cereali (3) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Linyi, 09 ott – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 9 ottobre 2024, mostra dei contadini che guidano macchinari agricoli per arieggiare le pannocchie raccolte nella cittadina di Deping della contea di Linyi, nella provincia orientale cinese dello. Ladeldeie’ iniziata in tutto il Paese. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cacciatorpedinieri e navi antisommergibile: così Cina e Russia mostrano i muscoli nel Pacifico - Nuovo round di manovre congiunte a poche settimane dalle elezioni Usa e con il Medio Oriente in fiamme ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il ministro degli Esteri: “E’ una persecuzione contro la stampa libera”. Cittadino americano condannato in Russia per aver combattuto in Ucraina ... (repubblica.it)

Cina-Russia: condotte esercitazioni congiunte nell’Oceano Pacifico - Navi della Marina russa e cinese hanno condotto una missione antisommergibile nell'Oceano Pacifico nord-occidentale nel quadro di un ... (agenzianova.com)