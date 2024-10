Chiede di andare in bagno, poi il volo nel vuoto dalla finestra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una studentessa residente con la famiglia in un comune della zona di Este oggi 9 ottobre a metà mattinata è morta a seguito delle lesioni riportate in una caduta al suolo avvenuta dalla finestra del bagno posto al secondo piano dell'istituto Jacopo da Montagnana. Sul luogo sono arrivati i Padovaoggi.it - Chiede di andare in bagno, poi il volo nel vuoto dalla finestra Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una studentessa residente con la famiglia in un comune della zona di Este oggi 9 ottobre a metà mattinata è morta a seguito delle lesioni riportate in una caduta al suolo avvenutadelposto al secondo piano dell'istituto Jacopo da Montagnana. Sul luogo sono arrivati i

