Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2024 su Rai 3 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2024 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 9 ottobre 2024 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Mara Favro si è allontanata o è stata fatta sparire? Un uomo che la conosceva bene è sicuro di averla vista 45 giorni dopo la scomparsa. Sul caso, testimonianze inedite. Denis Bergamini non si è suicidato, è stato ucciso: dopo 35 anni la Corte di Assise di Cosenza ha condannato in primo grado la ex fidanzata, Isabella Internò, a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti. In studio in diretta la sorella di Denis, Donata Bergamini. E poi lieto fine per i due fratellini che si erano allontanati dalla comunità: potranno vivere con i propri cari. Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2024 su Rai 3 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi?, ledel 9su Rai 3 Questa sera – mercoledì 9– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Mara Favro si è allontanata o è stata fatta sparire? Un uomo che la conosceva bene è sicuro di averla vista 45 giorni dopo la scomparsa. Sul caso, testimonianze inedite. Denis Bergamini non si è suicidato, è stato ucciso: dopo 35 anni la Corte di Assise di Cosenza ha condannato in primo grado la ex fidanzata, Isabella Internò, a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti. In studio in diretta la sorella di Denis, Donata Bergamini. E poi lieto fine per i due fratellini che si erano allontanati dalla comunità: potranno vivere con i propri cari.

Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 ottobre : i risvolti sul caso Mara Favro - Questo testimone aggiungerà dettagli cruciali che potrebbero rivelarsi utili alle indagini, le quali devono ancora chiarire se la scomparsa di Mara sia stata volontaria o se ci siano implicazioni legate a terze persone. La donna lancia un appello disperato, cercando di uscire da una condizione che non le permette di vivere liberamente. (Dilei.it)

