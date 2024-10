Caso ultras Inter e Milan, tesserati in Procura! C’è un obbligo – CdS (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ora la Procura di Milano, sfruttando pure questo momento di pausa dei campionati, ascolterà i tesserati in merito all’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. ATTESI – L’inchiesta ultras di Inter e Milan continua a tenere banco. La Procura di Milano, dopo aver ascoltato gli ultras arrestati e coinvolti nella vicenda, adesso sentirà pure i tesserati delle due squadre. D’altronde questa sosta per le nazionali casca a fagiolo e tra questa e prossima settimana, gli inquirenti potranno ascoltare la testimonianza diretta pure di queste figure. Si tratta di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Javier Zanetti per quanto riguarda il club nerazzurro e Davide Calabria, capitano del Milan. In aggiunta, sarà sentito anche l’ex Interista e oggi al PSG Milan Skriniar. Nelle ultime ore, proprio sull’inchiesta ultras, ha parlato pure il Ministro dello Sport Andrea Abodi. Inter-news.it - Caso ultras Inter e Milan, tesserati in Procura! C’è un obbligo – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ora ladio, sfruttando pure questo momento di pausa dei campionati, ascolterà iin merito all’inchiesta suglidi. ATTESI – L’inchiestadicontinua a tenere banco. Ladio, dopo aver ascoltato gliarrestati e coinvolti nella vicenda, adesso sentirà pure idelle due squadre. D’altronde questa sosta per le nazionali casca a fagiolo e tra questa e prossima settimana, gli inquirenti potranno ascoltare la testimonianza diretta pure di queste figure. Si tratta di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Javier Zanetti per quanto riguarda il club nerazzurro e Davide Calabria, capitano del. In aggiunta, sarà sentito anche l’exista e oggi al PSGSkriniar. Nelle ultime ore, proprio sull’inchiesta, ha parlato pure il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

