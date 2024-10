Liberoquotidiano.it - "Casca male, bugie", "Sii buono!": scontro duro Storace-Furfaro, come va a finire | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)tra Marco, deputato alla Camera per il Partito Democratico, e Francesco, ex- Ministro della Salute nel terzo governo Berlusconi. Il tutto, sul palcoscenico di Dimartedì, il programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. Motivo di diatriba, ovviamente, il giudizio sull'operato del governo e la considerazione in Italia e oltre confine. Attaccache dice: “Questo è l'unico governo, il governo Meloni, che dopo due anni dal suo insediamento continua a salire nei consensi”. Subito lo stronca: “Eh allora! Mangeremo consensi a colazione, pranzo e cena. Io vivo nel Paese reale”.replica: “Chiedo scusa,pensa di essere spiritoso, ma non è così. Siete voi che non avete titolo a parlare divisisiete, non siete un'alternativa, ma di che parli, ma di che parli, ma di che parli”.