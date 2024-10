Campi Flegrei, al via l’esercitazione con i cittadini: quando e tutti i dettagli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperta oggi, mercoledì 9 ottobre, l’esercitazione “Exe Flegrei 2024?, un’importante iniziativa di prevenzione che simula la risposta a un’eventuale eruzione vulcanica dei Campi Flegrei, un’area densamente abitata alle porte di Napoli. Lo scopo dell’operazione è testare l’efficacia dei piani di evacuazione e migliorare la preparazione della popolazione locale e delle autorità di fronte a una possibile crisi vulcanica. La zona interessata dall’esercitazione Il test coinvolge i quartieri di Napoli che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”, ovvero Bagnoli, Chiaiano, Fuorigrotta e Soccavo, oltre ai comuni limitrofi di Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Pozzuoli, Giugliano in Campania e Marano. Thesocialpost.it - Campi Flegrei, al via l’esercitazione con i cittadini: quando e tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperta oggi, mercoledì 9 ottobre,“Exe2024?, un’importante iniziativa di prevenzione che simula la risposta a un’eventuale eruzione vulcanica dei, un’area densamente abitata alle porte di Napoli. Lo scopo dell’operazione è testare l’efficacia dei piani di evacuazione e migliorare la preparazione della popolazione locale e delle autorità di fronte a una possibile crisi vulcanica. La zona interessata dalIl test coinvolge i quartieri di Napoli che rientrano nella cosiddetta “zona rossa”, ovvero Bagnoli, Chiaiano, Fuorigrotta e Soccavo, oltre ai comuni limitrofi di Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Pozzuoli, Giugliano in Campania e Marano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campi Flegrei - al via maxi-esercitazione : «Sabato 12 il giorno decisivo». Tutte le tappe - le città e i quartieri interessati - Lo scenario è devastante: un'eruzione vulcanica dei Campi Flegrei, zona a ridosso di Napoli abitata da centinaia di migliaia di persone. Che fare? È questo l'oggetto... (Leggo.it)

Esercitazione ‘Exe Campi Flegrei’ - due i momenti salienti - 00, quando in tutta la Campania, ci sarà la simulazione del messaggio di allarme IT- ALERT per l’Esercitazione del Rischio Vulcanico nei Campi Flegrei ed i cittadini riceveranno sul cellulare il messaggio simulato di Allarme. Il primo venerdì 11 alle 17. I cittadini raggiungeranno le aree di attesa e da qui, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, verranno ... (Anteprima24.it)

“Nei Campi Flegrei fase di instabilità ancora in corso” : il nuovo studio dell’Ingv - L'ultimo studio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sui Campi Flegrei evidenzia come la fase di instabilità del bradisismo, iniziati nel 2005, sia ancora in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)