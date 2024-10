Bus strapieni, quando tornare a casa da scuola è un'odissea: la testimonianza di uno studente di Santa Sofia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Disservizi nel trasporto pubblico, con autobus pieni all'inverosimile. A fare da portavoce di un disagio che gli studenti della vallata del Bidente vivono quotidianamente sulla loro pelle è un ragazzo di Santa Sofia che frequenta il Liceo Scientifico di Forlì. "Come tanti altri studenti, esco da Forlitoday.it - Bus strapieni, quando tornare a casa da scuola è un'odissea: la testimonianza di uno studente di Santa Sofia Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Disservizi nel trasporto pubblico, con autobus pieni all'inverosimile. A fare da portavoce di un disagio che gli studenti della vallata del Bidente vivono quotidianamente sulla loro pelle è un ragazzo diche frequenta il Liceo Scientifico di Forlì. "Come tanti altri studenti, esco da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento : venerdì apre in piazza Santa Sofia l’infopoint della Provincia - A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. . it. Tempo di lettura: < 1 minutoVerrà presentato venerdì prossimo, 4 ottobre (ore 16,00), presso Palazzo Casiello in piazza Santa ... (Anteprima24.it)

Santa Sofia - al via la stazione ecologica a Galeata - Sofia Matteo Zanchini – e gli uffici che hanno lavorato per giungere a questo accordo, comprendendo le nostre esigenze e condividendo le soluzioni È stato un iter complesso, che porta però un risultato utile e concreto per i cittadini". Da domani i residenti del comune di Santa Sofia potranno accedere alla stazione ecologica di Galeata in strada Pianetto/Barroccia 42/B grazie ad un accordo, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Santa Sofia commemora l'eccidio alle Sodelle con un'escursione - Sabato 28 settembre il Comune di Santa Sofia, insieme a Comune di Galeata, ANPI di Santa Sofia, Galeata e Forlì Cesena, associazione Reduci e Combattenti e Alpini Alto Bidente organizza le celebrazioni per commemorare l'Eccidio delle Sodelle, durante il quale vennero barbaramente uccisi 14... (Forlitoday.it)