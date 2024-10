Bronzetti-Wang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lucia Bronzetti affronterà Xinyu Wang nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Brava e fortunata la tennista azzurra, ripescata quasi all’ultimo minuto al primo turno, ovvero poco prima di scendere in campo a causa del forfait di Paula Badosa. Opposta ad Ajla Tomljanovic, quest’ultima reduce dal trionfo nel WTA 125 di Hong Kong, l’allieva di Francesco Piccari ha sfruttato alla grande la sua occasione, imponendosi in due set e ottenendo punti importanti per la classifica. Ora un match in cui parte sfavorita contro la tennista di casa, ma Lucia può giocarsela. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Wang scenderanno in campo oggi, mercoledì 9 ottobre, come 3°match dalle 05:00 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luciaaffronterà Xinyunel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Brava e fortunata la tennista azzurra, ripescata quasi all’ultimo minuto al primo turno, ovvero poco prima di scendere in campo a causa del forfait di Paula Badosa. Opposta ad Ajla Tomljanovic, quest’ultima reduce dal trionfo nel WTA 125 di Hong Kong, l’allieva di Francesco Piccari ha sfruttato alla grande la sua occasione, imponendosi in due set e ottenendo punti importanti per la classifica. Ora un match in cui parte sfavorita contro la tennista di casa, ma Lucia può giocarsela. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 9 ottobre, come 3°match dalle 05:00 italiane.

