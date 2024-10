Auto di Juan Jesus scassinata a Napoli, sfogo del difensore nella notte: "In questa città mai più al sicuro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nottata da incubo per Juan Jesus che al rientro da una vacanza con la famiglia ha dovuto affrontare un tentativo di furto della sua Auto Notizie.virgilio.it - Auto di Juan Jesus scassinata a Napoli, sfogo del difensore nella notte: "In questa città mai più al sicuro" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nottata da incubo perche al rientro da una vacanza con la famiglia ha dovuto affrontare un tentativo di furto della sua

Calcio : Napoli. Juan Jesus denuncia "Auto scassinata - sicurezza zero" - Il difensore brasiliano: "In questa città non mi sento più sicuro". Così il difensore del Napoli Juan Jesus, che ha denunciato, attraverso i social, il tentato furto della sua automobile, avvenuto nella notte nel capoluogo campano. NAPOLI - "In questa città non mi sento più sicuro". Il giocatore ... (Ilgiornaleditalia.it)

