Anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono messi a fare strategie per far parlare di sé? Che delusione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci risiamo, si ripete una storia trita e ritrita, ma questa volta ha come protagonisti due colossi del mondo dello spettacolo: Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. Cosa sta succedendo? Come sappiamo, il noto coreografo è entrato circa tre settimane fa nella casa del Grande Fratello. Qui ha spesso lamentato la mancanza della sua famiglia, di sua moglie Carmen Russo e della loro bambina Maria. Enzo Paolo non si è mai nascosto dietro a un dito, spiegando di provare rammarico per lasciato fuori dal loft i suoi affetti più cari. Durante la penultima puntata in diretta del reality, però, Enzo Paolo Turchi ha ammesso di star vivendo un momento particolare e di sentirsi in crisi rispetto al rapporto con la moglie Carmen. Perché? Il ballerino ha rivelato di aver avuto dei pensieri malsani sul fatto che la sua dolce metà, a volte, potrebbe aver desiderato un uomo diverso al suo fianco. Donnapop.it - Anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono messi a fare strategie per far parlare di sé? Che delusione Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci risiamo, si ripete una storia trita e ritrita, ma questa volta ha come protagonisti due colossi del mondo dello spettacolo:e il marito. Cosa sta succedendo? Come sappiamo, il noto coreografo è entrato circa tre settimane fa nella casa del Grande Fratello. Qui ha spesso lamentato la mancanza della sua famiglia, di sua mogliee della loro bambina Maria.non si è mai nascosto dietro a un dito, spiegando di provare rammarico per lasciato fuori dal loft i suoi affetti più cari. Durante la penultima puntata in diretta del reality, però,ha ammesso di star vivendo un momento particolare e di sentirsi in crisi rispetto al rapporto con la moglie. Perché? Il ballerino ha rivelato di aver avuto dei pensieri malsani sul fatto che la sua dolce metà, a volte, potrebbe aver desiderato un uomo diverso al suo fianco.

