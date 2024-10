Algoritmi e intelligenza artificiale: perché Klopp può mettere le ali al calcio targato Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La notizia della nomina di Jurgen Klopp responsabile del calcio globale della Red Bull a partire dal 1° gennaio 2025, con contratto quadriennale e clausola di uscita in caso di chiamata per la panchina della Germania, riporta in pista uno dei migliori allenatori dell’ultimo ventennio in un ruolo inedito – supervisore della rete internazionale del gruppo austriaco -, ma in linea con la cultura del coach tedesco. Ilfattoquotidiano.it - Algoritmi e intelligenza artificiale: perché Klopp può mettere le ali al calcio targato Red Bull Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La notizia della nomina di Jurgenresponsabile delglobale della Reda partire dal 1° gennaio 2025, con contratto quadriennale e clausola di uscita in caso di chiamata per la panchina della Germania, riporta in pista uno dei migliori allenatori dell’ultimo ventennio in un ruolo inedito – supervisore della rete internazionale del gruppo austriaco -, ma in linea con la cultura del coach tedesco.

