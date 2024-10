Ilrestodelcarlino.it - Alex Ntipadem sale sul podio del torneo di Lipsia: è bronzo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)tedesco per la giovane promessa jesina, atleta della Judo Samurai. Un nuovo anno sportivo iniziato con importanti risultati per la società jesina che vanta campioni a livello nazionale e non solo. Alinternazionale di Lipisaha conquistato ilnella categoria 81Kg Cadetti, dopo quattro vittorie consecutive. Dopo essere uscito sconfitto dall’ ucraino in semifinale ha conquistato la finale per ildicontro un atleta di. Tra laltro ha ottenuto anche il premio per il miglior Ippon (punteggio di prestigio nel Judo). Ottima la prestazione anche di Mitraoui Dhia, quinto classificato 81 kg, mentre Francesco Papalini e Nicola Carosi sono settimi in classifica, rispettivamente nei 55 kg e nei 66 kg.