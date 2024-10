Al via i lavori sulla provinciale a Ciola, si ripristina la frana: strada chiusa per tre settimane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre entrano nel vivo i lavori per ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza la SP 53 “Mercato Linaro” nel Comune di Mercato Saraceno. Il ripristino dei tre dissesti previsti in progetto verrà realizzato per stralci partendo dal tratto tra il Km 8+100 ed il Km 8+150 in Cesenatoday.it - Al via i lavori sulla provinciale a Ciola, si ripristina la frana: strada chiusa per tre settimane Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre entrano nel vivo iperre la viabilità e a mettere in sicurezza la SP 53 “Mercato Linaro” nel Comune di Mercato Saraceno. Il ripristino dei tre dissesti previsti in progetto verrà realizzato per stralci partendo dal tratto tra il Km 8+100 ed il Km 8+150 in

