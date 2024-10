AEW: Bryan Danielson infuoca i fan post AEW Dynamite “Volete che prenda a calci in testa Jon Moxley?” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bryan Danielson ha fatto una dichiarazione importante sconfiggendo Swerve Strickland e vincendo il titolo AEW World Championship al pay-per-view All In, e ora è in rivalità con Jon Moxley. Dopo la conclusione di AEW Dynamite questa settimana, Danielson ha posto una grande domanda ai fan. Nell’evento principale dell’episodio dell’8 ottobre di AEW Dynamite, il campione del mondo AEW Bryan Danielson e Wheeler Yuta hanno sconfitto Claudio Castagnoli e PAC. Dopo il match, Danielson è stato coinvolto in una rissa con Jon Moxley, suo avversario ad AEW WrestleDream. Bryan Danielson infiamma il pubblico dopo AEW Dynamite In un’esclusiva digitale dopo la fine di AEW Dynamite, Bryan Danielson ha parlato al pubblico presente. Ha ringraziato gli spettatori di Spokane per essere stati fantastici. Zonawrestling.net - AEW: Bryan Danielson infuoca i fan post AEW Dynamite “Volete che prenda a calci in testa Jon Moxley?” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha fatto una dichiarazione importante sconfiggendo Swerve Strickland e vincendo il titolo AEW World Championship al pay-per-view All In, e ora è in rivalità con Jon. Dopo la conclusione di AEWquesta settimana,hao una grande domanda ai fan. Nell’evento principale dell’episodio dell’8 ottobre di AEW, il campione del mondo AEWe Wheeler Yuta hanno sconfitto Claudio Castagnoli e PAC. Dopo il match,è stato coinvolto in una rissa con Jon, suo avversario ad AEW WrestleDream.infiamma il pubblico dopo AEWIn un’esclusiva digitale dopo la fine di AEWha parlato al pubblico presente. Ha ringraziato gli spettatori di Spokane per essere stati fantastici.

