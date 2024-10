A scuola coi bianconeri per imparare il rispetto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi vorrebbe come insegnante un calciatore o una calciatrice del Cesena? Tanti alunni delle scuole medie del territorio a partire dalle prossime settimane potranno approfittare della ghiotta occasione, partecipando alla ‘scuola bianconera’, un’iniziativa presentata ieri mattina in Comune dal direttore generale del Cavalluccio Corrado di Taranto, da Vincenzo Maria de Rosa, amministratore delegato di E.co, Energia Corrente, che sostiene il progetto, dal sindaco Enzo Lattuca e dagli assessori Elena Baredi e Christian Castorri. Ilrestodelcarlino.it - A scuola coi bianconeri per imparare il rispetto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi vorrebbe come insegnante un calciatore o una calciatrice del Cesena? Tanti alunni delle scuole medie del territorio a partire dalle prossime settimane potranno approfittare della ghiotta occasione, partecipando alla ‘bianconera’, un’iniziativa presentata ieri mattina in Comune dal direttore generale del Cavalluccio Corrado di Taranto, da Vincenzo Maria de Rosa, amministratore delegato di E.co, Energia Corrente, che sostiene il progetto, dal sindaco Enzo Lattuca e dagli assessori Elena Baredi e Christian Castorri.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A scuola coi bianconeri per imparare il rispetto - Chi vorrebbe come insegnante un calciatore o una calciatrice del Cesena? Tanti alunni delle scuole medie del territorio a partire dalle prossime settimane potranno approfittare della ghiotta occasione ... (ilrestodelcarlino.it)

Dorotea Del Piero in bianconero e quel ritorno alla Juve di Alex sempre atteso - La figlia dell’ex campione tesserata dalle J Women. Attaccante esterna Under 15, arriva dall’academy di Los Angeles ... (msn.com)

Nella Juve torna Del Piero, è la figlia nell'under 17 - Non è quello - almeno per il momento - di Alessandro, il capitano bianconero degli anni '90 - che tantissimi tifosi vorrebbero in società , ma della figlia di 'Pinturicchio' - come l'aveva ... (ansa.it)