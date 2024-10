Unlimitednews.it - A Londra la mostra di Letizia Battaglia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Ha aperto i battenti alla Photographers’ Gallery dila: Life, Love and Death in Sicily”, interamente dedicata alla vita e agli scatti di(1935-2022). Curata da Paolo Falcone in collaborazione con l’Archivioe la Fondazione Falcone per le Arti e supportata dall’Istituto Italiano di Cultura di, larappresenta una prima assoluta per la grande fotografa palermitana nella capitale britannica. Dagli inizi degli anni ’70 del secolo scorso gli scatti didocumentarono la vita di tutti i giorni in Sicilia assieme agli orrori delle guerre e delle stragi di Mafia fino agli anni Novanta. Le sue fotografie sono riconosciute a livello internazionale come una fondamentale documentazione del fenomeno mafioso in Sicilia.