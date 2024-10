Metropolitanmagazine.it - Zorro: il teaser trailer e la data d’uscita della serie Paramount+

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha annunciato che tutti gli episodi dell’attesissimaoriginale, interpretata dal premio Oscar Jean Dujardin, saranno disponibili in esclusiva suin Italia dal 6 dicembre. Nel cast internazionale anche l’attore italiano Salvatore Ficarra, oltre a Audrey Dana, André Dussollier, Eric Elmosnino e Grégory Gadebois. Nel 1821, Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, la città si trova in difficoltà finanziarie a causa dell’avidità di un uomo d’affari locale, Don Emmanuel, e i poteri di Diego come sindaco non sono sufficienti per combattere l’ingiustizia. Diego non usa la sua identità dida 20 anni, ma sembra che non abbia altra scelta che riportarein vita per il bene comune.