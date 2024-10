WWE: Jey Uso conferma la sua apparizione a WWE NXT (Di martedì 8 ottobre 2024) L’edizione del 1° ottobre di NXT è stata una pietra miliare, poiché lo show ha fatto il suo debutto sul CW Network, offrendo una serata piena di momenti memorabili per i fan. Sfruttando questo slancio, NXT punta a ottenere un impatto simile con l’edizione dell’8 ottobre. Aggiungendo ulteriore entusiasmo, Jey Uso ha ufficialmente confermato che apparirà anche lui nello show. L’evento dell’8 ottobre si terrà presso The Factory a Chesterfield, Missouri, che fa parte del mercato di St. Louis. L’episodio promette di essere ricco di azione, incluso il ritorno di Randy Orton sul ring, diverse sfide per il titolo e una partecipazione speciale della rapper Sexyy Red. Nell’episodio del 7 ottobre di WWE Raw, Jey Uso ha difeso con successo il suo WWE Intercontinental Championship sconfiggendo Xavier Woods. Dopo il match, Bron Breakker ha attaccato Uso, intensificando la loro rivalità. Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso conferma la sua apparizione a WWE NXT Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 8 ottobre 2024) L’edizione del 1° ottobre di NXT è stata una pietra miliare, poiché lo show ha fatto il suo debutto sul CW Network, offrendo una serata piena di momenti memorabili per i fan. Sfruttando questo slancio, NXT punta a ottenere un impatto simile con l’edizione dell’8 ottobre. Aggiungendo ulteriore entusiasmo, Jey Uso ha ufficialmenteto che apparirà anche lui nello show. L’evento dell’8 ottobre si terrà presso The Factory a Chesterfield, Missouri, che fa parte del mercato di St. Louis. L’episodio promette di essere ricco di azione, incluso il ritorno di Randy Orton sul ring, diverse sfide per il titolo e una partecipazione speciale della rapper Sexyy Red. Nell’episodio del 7 ottobre di WWE Raw, Jey Uso ha difeso con successo il suo WWE Intercontinental Championship sconfiggendo Xavier Woods. Dopo il match, Bron Breakker ha attaccato Uso, intensificando la loro rivalità.

