Stadio Franchi Funaro | Completeremo i lavori l’impianto è pubblico Domani candidatura per Europei 2032

FIRENZE – “Il nostro obiettivo è lavorare per i progetti complessivi per la cittĂ , i progetti di rigenerazione urbana, e dall’altra parte completare i lavori al Franchi per avere uno stadio che sia riqualificato, moderno e completato”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, intervenendo ai microfoni di Controradio in merito ai 55 . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Stadio Franchi, Funaro: “Completeremo i lavori, l’impianto è pubblico”. Domani candidatura per Europei 2032

La morte di Papa Francesco, tutte le visite del pontefice in Toscana. La messa allo stadio Franchi - Firenze, 21 aprile 2025 – E’ morto Papa Francesco. Lo ha annunciato questa mattina il cardinale Farrell con queste parole: “Alle ore 7,35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”.

Fiorentina-Betis: accesso al Franchi, chiusura dei varchi. La società invita i tifosi ad anticipare l’arrivo allo stadio - Nel primo pomeriggio di oggi, 8 maggio 2025, la Fiorentina ha inviato alla stampa un comunicato in cui fa sapere che, per motivi di sicurezza imposti dalle autorità , saranno chiusi in anticipo alcuni varchi per lo stadio Franchi.

Ferrari: "Abbiamo data disponibilità al Comune per lo stadio Franchi, ecco le novità " - Firenze, 27 maggio 2025 - Al fianco del direttore sportivo Daniele Pradè, nel Media Center del Viola Park, c'era anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, che non è sceso in tematiche tecniche, ma ha risposto a diverse domande, in particolar modo sulla situazione dello stadio Artemio Franchi.

L’ottimismo della sindaca Funaro e la soddisfazione della Fiorentina, in attesa del cronoprogramma completo dei lavori. Ma per Euro32 Firenze è in vantaggio Vai su Facebook

