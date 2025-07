Garlasco ripetuto esame tampone orale

12.34 E' stato ripetuto l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi, sul quale sono stati rilevati 2 profili di Dna maschile che non appartengono né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, né all'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio. I due profili - uno 'ignoto' e l'altro frutto di una contaminazione durante l'autopsia - sono stati individuati nelle prime analisi preliminari dell' incidente probatorio. Atteso l'esito del nuovo esame. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tampone di Chiara Poggi: dna di un tecnico e di un "ignoto", sarà ripetuto l'esame - Sarà replicato, probabilmente già lunedì, l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati due profili di dna maschile che non appartengono né a Andrea Sempio, l'indagato nella nuova inchiesta, né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco.

Omicidio Garlasco, oggi verrà ripetuto il test su tampone orofaringeo di Chiara: il rebus di un ignoto - Risultati cruciali attesi per identificare il profilo genetico maschile sconosciuto nell'omicidio di Chiara Poggi. Si legge su ilsole24ore.com

Dna maschile rilevato sul tampone orale di chiara poggi, non riconducibile a stasi o sempìo - Nuova analisi del tampone orale di Chiara Poggi rileva dna maschile non riconducibile ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempìo, la procura di Pavia ordina ulteriori test per chiarire il caso. Secondo gaeta.it