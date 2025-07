Dopo il decimo Stadio Olimpico Ultimo annuncia il super evento del 2026 La Favola Per Sempre

Durante la terza data con la quale ha registrato l’ennesimo sold out, Ultimo ha regalato ai fan un nuovo appuntamento per il 2026, La Favola Per Sempre. Sul palco dello Stadio Olimpico, il decimo della carriera del cantautore romano, l’artista ha annunciato il super evento che si terrĂ il 4 luglio 2026 a Roma nella nuovissima location dell’auditorium open air di Tor Vergata, nei pressi della Vela di Calatrava. Il concerto in collaborazione con l’ Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, sarĂ un evento senza precedenti in cui saranno ospitate decine di migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo il decimo Stadio Olimpico, Ultimo annuncia il super evento del 2026 “La Favola Per Sempre”

ULTIMO Il ragazzo dei record ha appena annunciato, che questa domenica, in occasione del suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, farĂ l'annuncio piĂą importante della sua carriera. Avremo un concerto evento come quelli di Vasco o Ligabue?

