Alberi in piazza a Bologna esposto della Lega alla Corte dei Conti | nel mirino i costi

Bologna, 14 luglio 2025 - Alle 11 in piazza del Nettuno il caldo si fa sentire, ma nessuno si ferma per godere dell’ ombra degli alberi in vaso sistemati davanti Salaborsa. “È un esperimento sociale - provoca Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune -. Le persone si fermano e ci provano, ma poi preferiscono spostarsi davanti Palazzo Re Enzo: prendere l’ombra sotto i vasoni”. L’iniziativa voluta dal Comune, che ha speso 128.000 euro per sistemare circa 160 piante in sette piazze della città , finisce davanti alla Corte dei Conti, dopo essere finito sulle pagine del Carlino e sulla bocca di tutti i bolognesi: la Lega ha presentato un esposto per chiedere conto della cifra spesa e soprattutto della scelta di attingere al Fondo per l’adattamento e il contrasto climatico voluto dal sindaco Matteo Lepore per azioni contro il dissesto idrogeologico e il clima impazzito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi

In questa notizia si parla di: alberi - piazza - bologna - lega

Cisternone | Area verde, alberi e nuova pavimentazione per la piazza: via ai lavori di restyling, ecco come cambia la viabilità - Restyling della pavimentazione, circa venti alberi, un'area verde e nuovo arredo urbano. Sono gli obiettivi principali dei lavori che, a partire dalla prossima settimana, interesseranno la piazza del Cisternone e di via Sant'Andrea, con l'obiettivo di fornire un nuovo volto a quest'area della.

Piazza dell’Unità , rivoluzione green: alberi, panchine e aree pedonali - Firenze, 19 giugno 2025 – Da isola di calore e luogo dimenticato a nuova porta d’ingresso al cuore di Firenze.

Piazza Trigoria sarà pronta a inizio 2026. Alberi, wi-fi e spazi aggregativi oltre a 50 nuovi posti auto - Il progetto definitivo per la nuova piazza di Trigoria è stato presentato il 6 maggio. Un evento convocato dal IX municipio nella sede del centro anziani di quartiere, insieme al Campus Biomedico che ha esposto i risultati di un'inchiesta sociale finalizzata dall'Istituto Piepoli.

Palazzo Re Enzo e gli alberi... Roberto Padovano Invia le tue foto nella chat di Facebook o all'indirizzo [email protected] Vai su Facebook

Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi; Alberi a 1.200 euro l’uno, la Lega attacca Lepore: “Spesa spropositata per una misura di facciata”; Bologna, le polemiche sugli alberi nelle piazze arrivano da destra a sinistra: «Cento alberelli da 1.200 euro l'uno, spesa spropositata per il greenwashing di Lepore».

Alberi in piazza a Bologna, esposto della Lega alla Corte dei Conti: nel mirino i costi - Si chiede conto della cifra spesa e della scelta di attingere al Fondo per l’adattamento e il contrasto climatico voluto dal sindaco Matteo Lepore per azioni contro il dissesto idrogeologico e il clim ... Da ilrestodelcarlino.it

Alberi in centro a Bologna, ancora polemica. Rifondazione comunista: “Soldi sprecati mentre si distrugge il giardino San Leonardo” - Anche Sinistra Unita contro l’iniziativa del Comune, che ha sistemato piante in piazza Nettuno e Re Enzo. Lo riporta msn.com