Dilagano gli NCC abusivi | un conducente fermato a Como senza licenza e con troppi passeggeri a bordo

Erano da poco passate le 23 di sabato 13 luglio 2025, quando la polizia locale ha fermato, poco prima di Cernobbio, un veicolo a noleggio con conducente che trasportava ben nove persone, oltre al guidatore. Un numero ben superiore a quanto consentito: il mezzo poteva infatti ospitare al massimo 7. 🔗 Leggi su Quicomo.it

