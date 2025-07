Loro Piana in amministrazione controllata | i controlli nei laboratori cinesi e nei dormitori

Nuovo caso di sfruttamento nella moda internazionale. Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana spa, brand vercellese del lusso controllato dalla multinazionale francese della moda LVMH (MoĂ«t Hennessy Louis Vuitton SE), per aver instaurato “stabili rapporti” di lavoro “con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori” e agevolato “colposamente” il caporalato cinese lungo la filiera della lavorazione del cashmere in Italia. Secondo quanto scrive la procura di Milano le “giacche in cashmere” a marchio Loro Piana vengono realizzate in laboratori cinesi al “costo unitario” di circa un “centinaio di euro” per ciascun capo e rivendute negli “store” del brand a prezzi “tra i 1000 e i 3000 euro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Loro Piana in amministrazione controllata: i controlli nei laboratori cinesi e nei dormitori

In questa notizia si parla di: piana - amministrazione - controllata - controlli

“Caporalato tra i fornitori”: Loro Piana in amministrazione giudiziaria. Giacche da 3mila euro pagate 100 - Non ha impedito il caporalato tra i fornitori e così, man mano che si scendeva nella catena, si finiva per pagare la lavorazione di una giacca in cashmere, venduta fino a 3mila euro in negozio, appena 100 euro.

“Caporalato tra i fornitori”: Loro Piana in amministrazione giudiziaria. Giacche da 100 euro vendute a 3mila - Non ha impedito il caporalato tra i fornitori e così, man mano che si scendeva nella catena, si finiva per pagare la lavorazione di una giacca in cashmere, venduta fino a 3mila euro in negozio, appena 100 euro.

Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH.

LE PAROLE DEL SINDACO Il Primo Cittadino risponde a chi invoca piĂą sorveglianza il sabato sera: "I controlli ci sono stati in passato e saranno intensificati, ma tutti facciano la propria parte. I litigi tra ragazzi sono sempre accaduti" Vai su Facebook

Loro Piana in amministrazione controllata: i controlli nei laboratori cinesi e nei dormitori; Amministrazione giudiziaria per Loro Piana. L’accusa: «Agevolato lo sfruttamento del lavoro»; VIDEO Operazione 'Hot Passion' a Teramo: 3 denunce per sfruttamento della prostituzione.

Amministrazione giudiziaria per Loro Piana. L’accusa: «Agevolato lo sfruttamento del lavoro» - Secondo i giudici di Milano, la maison del lusso controllata dal gruppo francese Lvmh non avrebbe controllato la filiera produttiva, alimentando un sistema colposo di sfruttamento. Come scrive ilsole24ore.com

"Ha agevolato il caporalato". Loro Piana finisce sotto amministrazione giudiziaria - La celebre maison di alta moda, controllata dal gruppo LVMH, è sotto indagine per sfruttamento lavorativo in una rete di subappalti che coinvolge laboratori cinesi ... Riporta msn.com