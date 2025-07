Cina | zone nazionali di sviluppo economico favoriscono sviluppo regionale coordinato

Le zone nazionali di sviluppo economico della Cina servono come potenti motori per la crescita regionale, guidando il progresso industriale sia nelle regioni prospere che in quelle meno sviluppate, secondo un relatore ospite all'ultimo episodio della China Economic Roundtable, il talk show per tutti i media organizzato dall'agenzia di stampa Xinhua. Le zone svolgono un ruolo di primo piano nelle rispettive province o regioni. Specializzate in settori chiave, estendono l'influenza economica delle aree sviluppate e accelerano lo sviluppo delle regioni meno sviluppate, ha dichiarato Ji Xiaofeng, funzionaria del dipartimento per l'amministrazione degli investimenti esteri del ministero del Commercio.

