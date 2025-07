Porto Empedocle 15enne scomparso | il cellulare spento da ore le ricerche in città

'ultimo avvistamento del giovane risale a ieri pomeriggio, quando √® stato visto in compagnia di una coetanea. Da quel momento si sono perse le sue tracce e del giovane non si hanno avuto pi√Ļ notizie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Porto Empedocle, 15enne scomparso: il cellulare spento da ore, le ricerche in citt√†

"No" al rigassificatore di Porto Empedocle, Legambiente appoggia il ricorso presentato dalle associazioni - "No" al rigassificatore di Porto Empedocle. A ribadirlo, con l'atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso presentato da diverse associazioni ambientaliste e di categoria, Legambiente Sicilia che è assistita dagli avvocati Daniela Ciancimino del foro di Agrigento e Diego Aravini del foro di Roma.

L'Amerigo Vespucci lascia Porto Empedocle: tanti curiosi per la "nave pi√Ļ bella del mondo" - In tanti si sono recati questa mattina e nel primo pomeriggio a Porto Empedocle per visitare o anche solo per ammirare da lontano l'Amerigo Vespucci, che poche ore fa ha ripreso il mare per proseguire il proprio tour.

Spettacolo inatteso al porto di Porto Empedocle, anche i delfini salutano la Vespucci - Uno spettacolo nello spettacolo a Porto Empedocle. Nel tratto di mare davanti al porto, nel pomeriggio di oggi, ha fatto la propria comparsa un delfino, che è stato accolto con stupore ed entusiasmo dalle tante persone presenti per ammirare l'Amerigo Vespucci.

Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, tanti gli appelli sui social: Torna a casa, chi lo ha visto ci contatti; Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, appello dei parenti: ‚ÄúAiutateci a trovarlo‚ÄĚ; Porto Empedocle, scomparso un quindicenne: avviate le ricerche.

Quindicenne scomparso a Porto Empedocle, ricerche in corso - Il quindicenne è stato visto per l‚Äôultima volta nella serata di ieri, domenica 13 luglio, tra le vie di Porto Empedocle in compagnia di una ragazza. Secondo livesicilia.it

Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, appello dei parenti: ‚ÄúAiutateci a trovarlo‚ÄĚ - Il quindicenne di nome Jonathan è stato visto per l‚Äôultima volta domenica sera nella cittadina siciliana dove abita ma non è più rientrato a casa ... Segnala fanpage.it