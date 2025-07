Roma Dybala subito protagonista a Trigoria | entusiasmo voglia e forma top

È bastato il suo arrivo per infiammare Trigoria. Paulo Dybala è stato accolto come un re dai tifosi nel giorno del raduno e ha risposto con i fatti: presente, sorridente e in forma brillante, tanto da sostenere quasi l’intera seduta con il gruppo già al primo giorno. L’argentino ha lavorato senza avvertire fastidi e il suo reinserimento sarà completato gradualmente. Nessun problema fisico da segnalare: manca solo il ritmo partita. Nei giorni scorsi ha avuto un primo colloquio con Gasperini, ritrovando il tecnico con cui condivise l’esperienza a Palermo. L’intesa è già positiva, così come la voglia di restare nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dybala subito protagonista a Trigoria: entusiasmo, voglia e forma top

