Cagliari Sebastiano Esposito e Folorunsho gli obiettivi numero uno dei sardi | le ultime

Cagliari, sul mercato i primi obiettivi dei sardi sono Sebastiano Esposito e Michael Folorusnho: il punto sulle trattative Il Cagliari ha inaugurato il suo ritiro tra Ponte di Legno e TemĂą con un principio chiaro: lavorare, osservare e non forzare la mano sul mercato. Fabio Pisacane ha cominciato il suo primo ritiro da allenatore con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Sebastiano Esposito e Folorunsho gli obiettivi numero uno dei sardi: le ultime

In questa notizia si parla di: cagliari - sebastiano - esposito - obiettivi

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante! - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato.

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime.

Sebastiano Esposito, il Cagliari sorpassa la Fiorentina! Le ultime – SI - Sebastiano Esposito lascerà presto l’Inter nonostante il Mondiale per Club giocato da protagonista. Il Cagliari ha sorpassato la Fiorentina secondo Alfredo Pedullà su Sportitalia.

GDS - Il Cagliari vuole Sebastiano Esposito ma solo in prestito Vai su Facebook

La strategia dell'#Inter è chiara: vendere per poi comprare. Il club è vicino a cedere Sebastiano #Esposito al Cagliari per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Proseguono anche le trattative per la cessione di Tajon #Buchanan al Sassuolo e di Kristjan #Asllani Vai su X

Esposito, ora il Cagliari fa un passo indietro: “Senza cessione importante si punta a…”; Corsa a due per Sebastiano Esposito: entro la fine della settimana la decisione; Sfuma Seba Esposito? Il Cagliari mette la freccia, accordo vicino con l’Inter.

Cagliari, blitz per Folorunsho. Poi Esposito - Il ds Angelozzi tratta il giocatore di proprietà del Napoli reduce dal prestito alla Fiorentina. Da msn.com

Inter, Esposito nella lista dei desideri del Cagliari: “Si lavora per trovare la quadrea” - L'attaccante dell'Inter era nel mirino della Fiorentina, poi il sorpasso del Cagliari. Lo riporta fcinter1908.it