Spunta la giovane conduttrice Flavio Briatore rapporto speciale con lei e 41 anni di differenza

Importante notizia gossip su Flavio Briatore. L’imprenditore avrebbe un’ amica speciale e di lei sappiamo praticamente tutto. Infatti, si tratta di una conduttrice tv che si è lasciata da poco. A giugno si è saputo della sua separazione da un calciatore. Il matrimonio sarebbe finito a causa dei presunti tradimenti di lui per due anni. E Flavio Briatore adesso avrebbe conosciuto questa giovane conduttrice, nata nel 1991, che sarebbe diventata appunto un’amica speciale. A parlarne è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ne ha discusso nella sua newsletter Chicchi di gossip. Andiamo a vedere insieme cosa si è scoperto su di loro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi è Michela Persico, nuova "amica speciale" di Flavio Briatore (ma corteggiata dall’ex marito) - A riportare il retroscena è Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter Chicchi di gossip, che cura settimanalmente. Da today.it

â€śÈ la sua nuova amica speciale” chi è la nuova presunta compagna di Flavio Briatore, ha 41 anni meno di lui - Michela Persico, ex moglie di Rugani, è la nuova "amica speciale" di Flavio Briatore. Riporta bigodino.it