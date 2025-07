Dall' Ue 22,5 milioni per avvicinare la ricerca al mercato

Il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) finanzierà con 150mila euro ciascuno, per un totale di 22,5 milioni, 150 progetti vincitori di un 'Proof of Concept Grant': si tratta di finanziamenti che mirano a spingere in avanti la ricerca scientifica verso le sue possibili applicazioni pratiche e commerciali e che sono infatti destinati solo ai ricercatori che hanno già ottenuto in passato sovvenzioni Erc per la ricerca di frontiera. Solo 9 di questi progetti verranno ospitati in Italia: il podio vede la Germania al primo posto con 27 studi, seguita da Spagna (20) e Regno Unito (17). I ricercatori italiani vincitori sono complessivamente 17, considerando coloro che lavorano in altri Paesi europei, e raggiungono così il terzo posto nella classifica per nazionalità , guidata da tedeschi (29) e spagnoli (20). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dall'Ue 22,5 milioni per avvicinare la ricerca al mercato

In questa notizia si parla di: ricerca - milioni - avvicinare - mercato

Il bluff dell’Ue sulla ricerca: solo 500 milioni per sfidare Trump contro gli 800 miliardi per il riarmo - Dalla Sorbona il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato oggi un messaggio al mondo scientifico americano che è una sfida diretta a Donald Trump: l’Europa vuole essere un rifugio per i ricercatori minacciati dalle politiche restrittive della nuova amministrazione Usa.

Ricerca: dal Mur stanziati 94 milioni per le infrastrutture - Milano, 11 mag. (LaPresse) – La ministra dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato un decreto che va a ripartire la nuova annualità del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca per gli enti di ricerca.

La Regione stanzia 9 milioni di euro per i dottorati di ricerca - Nuovo bando della Regione Abruzzo e delle università abruzzesi per l'alta formazione dei giovani laureati.

Timothy Weah dalla Juventus all'Olympique Marseille è ormai una trattativa nella fase finale. Pronto un contratto fino al 2029+1 a € 2,5 milioni. La Juventus ha chiesto € 15 milioni, il Marsiglia che aveva offerto € 12 milioni pare si voglia avvicinare con € 2 mil Vai su Facebook

Dall'Ue 22,5 milioni per avvicinare la ricerca al mercato; La prevendita di BDAG raggiunge i 333 milioni di dollari, il prezzo di XRP oggi si mantiene forte, i segnali di BCH calano; Profumeria di nicchia, in Italia vale 400 milioni di euro.

Dall'Ue 22,5 milioni per avvicinare la ricerca al mercato - Il Consiglio Europeo per la Ricerca (Erc) finanzierà con 150mila euro ciascuno, per un totale di 22,5 milioni, 150 progetti vincitori di un 'Proof of Concept Grant': si tratta di finanziamenti che mir ... Scrive ansa.it

Ricerca, fondi Ue avvicinano al mercato altri 134 progetti - Altri 134 progetti, 15 dei quali italiani, hanno ricevuto dal Consiglio Europeo della Ricerca un finanziamento di 150mila euro ciascuno per avviare i loro risultati al mercato. Riporta ansa.it