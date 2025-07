Tori Spelling ricorda l’amica Shannen Doherty | Il dolore non svanisce mai

Un ricordo toccante quello di Tori Spelling, che a un anno dalla morte di Shannen Doherty le ha dedicato un omaggio commovente. L’attrice, scomparsa lo scorso anno dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, ha condiviso con la collega il set di Beverly Hills 90210: ancora oggi per Tori il dolore della scomparsa dell’amica è insopportabile. Tori Spelling, l’omaggio a Shannen Doherty a un anno dalla scomparsa. È un giorno triste per tutti i fan di Shannen Doherty: l’attrice è scomparsa un anno fa, dopo anni di lotta contro un tumore al seno iniziata nel 2015. Anche per l’amica e collega Tori Spelling, che con lei aveva condiviso il set di Beverly Hills 90210, non è un momento facile: a un anno dalla sua morte l’attrice le ha dedicato un omaggio commovente, fatto d’amore e tanta sofferenza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tori Spelling ricorda l’amica Shannen Doherty: “Il dolore non svanisce mai”

Tori Spelling ricorda Shannen Doherty un anno dopo la morte: “Il dolore brucia nella mia anima, non svanisce mai” - Tori Spelling ricorda la sua cara amica e collega Shannen Doherty, morta un anno fa. Su Instagram omaggia l'attrice con una lettera a lei rivolta: "Ti onoro ogni giorno e la torcia che mi hai passato è sempre accesa, e non la spegnerò".

"Il dolore è strano. Si presenta in modi e tempi diversi, ma non svanisce mai. Proprio come la memoria. Anzi, brucia nella mia anima sempre di più con il passare dei giorni" Tori Spelling ricorda la sua cara amica e collega Shannen Doherty, morta un anno fa Vai su Facebook

