Castello Festival esplode di talento tra jazz risate e cultura | tutti gli eventi della settimana

- Una settimana di grandi eventi per Castello Festival. Arriva l’esplosivo Devil Quartet di Paolo Fresu con un nuovissimo progetto artistico. In scena anche Oblivion, con una carrellata dei loro sketch più esilaranti: 90 minuti di parodia e risate assicurate. Una serata-evento in prima assoluta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Conferenze, workshop e benessere in ogni aspetto: al Castello di Fossadalbero arriva il ‘Festival Olistico’ - Sabato e domenica nell’elegante cornice del Castello di Fossadalbero è in programma ‘Harmony Feeling‘, il festival olistico organizzato per scoprire e sperimentare pratiche e discipline volte al benessere nella sua visione globale.

Balenando in Burrasca Festival, scrittura delle emozioni al Castello Aragonese - Due giorni di parole scritte e emozioni: martedì 29 e mercoledì 30 aprile il Castello Aragonese di Reggio Calabria ospiterà Balenando in Burrasca Festival 6 con due appuntamenti dedicati alla scrittura delle emozioni, ma che si distinguono soprattutto per le riflessioni profonde che generano.

GiocaMi, il festival del gioco da tavolo sbarca al Castello Sforzesco - Milano, 12 maggio 2025 - Sabato 17 maggio, a partire dalle 10, al Castello Sforzesco di Milano è in programma GiocaMi, il Festival del Gioco da Tavolo, per promuovere la sensibilizzazione sulle problematiche relative all'esclusione sociale e all'abuso degli strumenti digitali.

POSTI LIMITATI “ Festival Eoliano della Comicità ” Un Festival all’insegna delle risate e della spensieratezza ? 15 Luglio 2025 21.00 Teatro Castello - LIPARI (Isole Eolie ) - ME- - Biglietti disponibili presso il punto vendita in via Maurolico, 2 LIP Vai su Facebook

Alice Mangione in “Cruda e Nuda”: risate e verità al Castello Festival di Padova - 15 in Piazza Eremitani, nell’ambito del Castello Festival, va in scena “Cruda e Nuda”, il primo spettacolo da solista di Alice Mangione. Si legge su nordest24.it

Villafranca Festival 2025, 10 serate al Castello Scaligero: cartellone - Torna anche quest'anno il Villafranca Festival edizione 2025: dieci appuntamenti al Castello Scaligero, tra musica e risate. Secondo veronaoggi.it