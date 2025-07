Incendi in Usa | tornado di fuoco a La Sal in Utah

Un tornado di fumo e fuoco si è generato all’interno di un grosso incendio scoppiato nello Utah, negli Stati Uniti. Le immagini del vortice sono state immortalate dai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento, nei pressi di La Sal, del rogo ribattezzato Deer Creek Fire, alimentato da condizioni di siccità e venti forti. L’incendio, che ha sprigionato un intenso calore, ha innescato la formazione di un violento e pericoloso tornado di fuoco, che ha scagliato i detriti in aria. L’area è stata evacuata. Secondo il Bureau of Land Management (BLM) dello Utah, nessuno è rimasto ferito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendi in Usa: tornado di fuoco a La Sal, in Utah

