Non si avevano sue notizie da due giorni | 89enne ritrovato nella macchia mediterranea

TAURISANO – A distanza di due giorni dall’unico avvistamento di cui si erano avuti riscontri, è stato ritrovato vivo Donato Negro, l’89enne di Collepasso che sabato, come era solito fare praticamente ogni giorno, era uscito da casa a bordo del suo Ape Verde. Ai carabinieri della stazione di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: giorni - 89enne - ritrovato - avevano

Non si avevano sue notizie da due giorni: 89enne ritrovato nella macchia mediterranea https://ift.tt/ec9zBWJ https://ift.tt/OKgTIJz Vai su X

Non si avevano sue notizie da due giorni: 89enne ritrovato nella macchia mediterranea; Torrevecchia Teatina, 89enne trovato morto dopo ore di ricerche: era uscito e non aveva fatto ritorno; Laino Borgo, ritrovato morto l'89enne di cui non si avevano notizie dal 15 sera.

Ritrovato vivo Donato Negro, l'89enne scomparso da Collepasso: era nelle campagne di Taurisano - Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche di Donato Negro, l’89enne di Collepasso scomparso nella mattinata di due giorni fa. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

L'anziano era scomparso nella mattinata del 12 luglio mentre si recava in campagna - Sono stati giorni di grande apprensione a Collepasso, nel cuore del Salento, e nei comuni limitrofi, dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Donato Negro, 89enne del posto. Da leccesette.it