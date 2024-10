Zonawrestling.net - WWE: Continua la faida tra Cody Rhodes e Gunther nel post puntata di Raw

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladi Monday Night RAW del 7 ottobre è stata davvero memorabile dall’inizio alla fine, poiché è stato il primo episodio di RAW come show di due ore dopo diversi anni. Durante la serata,ha difeso il suo titolo mondiale contro Sami Zayn, eè apparso di fronte aper chiudere lo show. Sami Zayn ha perseguitato il Ring General per settimane, maha cercato in tutti i modi di evitare quel match. Alla fine, The Underdog From the Underground ha ottenuto il suo incontro per il titolo a Saint Louis. In un match emozionante, Sami Zayn ha affrontatoper il World Heavyweight Championship. Alla fine, il Ring General ha conquistato la vittoria applicando una Sleeper Hold su Zayn, rendendolo incosciente e permettendo adi mantenere il suo titolo.