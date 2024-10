Ilfattoquotidiano.it - “Vieri? Quella persona là non la nomino neanche. Il tradimento è un qualcosa che non posso accettare”: Antonio Cassano rompe il silenzio sulla Bobo TV

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si erano definiti come “una famiglia allargata per chi era davanti ai microfoni e per chi l’ascoltava”, ma, a poco meno di un anno di distanza dalla dolorosa separazione, diTV non è rimasto nulla. Nemmeno il nome di Christian, che l’ex calciatorenon vuolemenzionare. Ospite al podcast Passa dal BSMT, infatti, l’ex giocatore di Roma e Inter ha raccontatodi piùfine dellaTV: “L’ho detto prima: detesto ilpiù di ogni altra cosa al mondo. A me non frega niente, si è creato tutto grazie a Lele (Adani, ndr): io stavo a Genova, Ventola faceva ciò che diceva Adani. Poi si arriva a un punto dove a furia di tirare la corda si spezza e non si può più ricucire. Siccome alà (, ndr), io non voglio più dare importanza, non lo chiameròpiù per nome: è un capitolo chiuso“.