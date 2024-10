Ultime Notizie Roma del 08-10-2024 ore 13:10 (Di martedì 8 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione il cameraman televisivo Simone Traini la giornalista Stefania Battistini insieme ad alcune persone non identificate sono entrate nella fede in Russia dal territorio ucraino con l’intento di filmare un servizio televisivo sull’invasione del distretto di Suzzara nelle regioni di Kurt da parte di unità Armate ucraine con l’ausilio di carrarmati e a ieri e mezzi leggeri veicoli blindati 6 agosto di quest’anno così ha precisato il servizio stampa della magistratura scrive l’agenzia di stampa interspaced il tribunale accoglie la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera Russo a emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini entrati i legamenti Russia per girare il servizio televisivo sulla occupazione ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-10-2024 ore 13:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione il cameraman televisivo Simone Traini la giornalista Stefania Battistini insieme ad alcune persone non identificate sono entrate nella fede in Russia dal territorio ucraino con l’intento di filmare un servizio televisivo sull’invasione del distretto di Suzzara nelle regioni di Kurt da parte di unità Armate ucraine con l’ausilio di carrarmati e a ieri e mezzi leggeri veicoli blindati 6 agosto di quest’anno così ha precisato il servizio stampa della magistratura scrive l’agenzia di stampa interspaced il tribunale accoglie la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera Russo a emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini entrati i legamenti Russia per girare il servizio televisivo sulla occupazione ...

