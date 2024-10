Ucraina: attacco russo a Kharkiv ferisce 11 persone (Di martedì 8 ottobre 2024) Kiev, 8 ott. (Adnkronos) - Un attacco russo contro l'area industriale Kharkiv ha ferito 11 persone. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov, che inizialmente aveva dichiarato che nel raid la Russia ha utilizzato bombe aeree Kab, ma in seguito ha chiarito che il tipo di armi utilizzate è ancora in fase di definizione. Liberoquotidiano.it - Ucraina: attacco russo a Kharkiv ferisce 11 persone Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Kiev, 8 ott. (Adnkronos) - Uncontro l'area industrialeha ferito 11. Lo ha riferito il governatore Oleh Syniehubov, che inizialmente aveva dichiarato che nel raid la Russia ha utilizzato bombe aeree Kab, ma in seguito ha chiarito che il tipo di armi utilizzate è ancora in fase di definizione.

